Ildifforme.it - Merano, 30enne trovata morta in B&B: possibile decesso per overdose

Leggi su Ildifforme.it

Questa mattina è statauna ragazza di 30 anni in un B&B di. Non sono note le cause della tragedia, ma la Polizia ipotizza possa essere avvenuta per. Aperto fascicolo contro ignoti per reato di cessione di drogaL'articoloin B&B:perproviene da Il Difforme.