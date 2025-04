Coppa Italia Empoli-Bologna tra le semifinali meno viste del torneo | quanto valgono i diritti tv

Leggi su .com

(Adnkronos) – Laè alle battute conclusive. Dopo ledi andata trae Milan e Inter, mancano tre partite all’assegnazione del trofeo. Se il derby resta apertissimo in virtù dell’1-1 del primo round, ilha messo invece una bella ipoteca sul passaggio in finale grazie al 3-0 del Castellani. Campo a parte, la sfida tra i rossoblù e i toscani (trasmessa da Mediaset, che ha idel) regala un dato interessante in termini televisivi, visto che è stata seguita da 2.178.000 spettatori, con uno share del 10,8%. Si tratta di una delleseguite degli ultimi 15 anni. Solo Roma-Udinese, nella stagione 2009-10, aveva fatto peggio con 1.984.000 spettatori. A livello di share, i numeri peggiori sono quelli di Udinese-Fiorentina del 2013-14 (10,61%), seguiti proprio da quelli di Roma-Udinese del 2009-10.