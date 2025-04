Arezzonotizie.it - Cliniche mobili per prevenire il tumore al seno

Montevarchi si colora di rosa per accogliere l’iniziativa "Salute in Comune", un progetto che portasul territorio per offrire visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti dedicati alla prevenzione delal. L’evento si terrà sabato 5 aprile a partire dalle 9,30.