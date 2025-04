Dilei.it - Pechino Express 2025, anticipazioni della quinta tappa: arriva Elettra Lamborghini

La nuova puntata di, in onda giovedì 3 aprile, rappresenta il giro di boa per gli affaticati protagonisti. CostantinoGherardesca, affiancato dall’inviato speciale Fru, ha in serbo per loro molte sorprese. Ecco cosa sappiamonuova, leLa puntata di giovedì 3 aprile dinon sarà di certo facile. In generale non ce ne sono mai in questo programma, ma fronteggiare 374 km da Sukhothai a Chiang Mai metterebbe in ginocchio chiunque. Pensare poi che una delle coppie dovrà farlo con al fianco un malus in carne e ossa, rappresentato da.Sarà lei a sconvolgere gli equilibri. Considerando l’età, però, di certo non sarà un’aggiunta da trascinare. Occorre però comprendere quanto complesso diventi ottenere dei passaggi in tre (con l’aggiunta del cameraman).