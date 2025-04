Dying for Sex recensione della serie con Michelle Williams

Leggi su Cinefilos.it

for Sex,confor Sex, ladramedy di FX che arriva su Disney+ il 4 ottobre (qui il trailer), è un’esplorazione audace, provocatoria e al contempo emozionantesessualità,mortalità elibertà. Composta da otto episodi, lariesce a superare qualche difficoltà iniziale nella scrittura, culminando in uno dei finali più potenti che la televisione abbia prodotto negli ultimi anni.La trama difor SexLa trama segue Molly (interpretata da una sorprendente), una donna che, dopo aver scoperto che il cancro al seno è tornato con forza, decide di lasciare il marito Steve (Jay Duplass) e intraprendere un viaggio alla scopertasua sessualità. La diagnosi terminale la spinge a vivere appieno i suoi desideri, complice la sua migliore amica Nikki (Jenny Slate), che la sostiene in questa ricerca di piacere e liberazione.