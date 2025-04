It.insideover.com - La Germania cambia postura: dopo il riarmo, le truppe in Lituania

Laha ufficialmente inaugurato martedì la sua prima base militare permanente all’estero dalla Seconda Guerra Mondiale, schierando una brigata corazzata di 5.000 uomini in, ai confini orientali della NATO. Una mossa storica, che segna un cambio di rotta nella politica di difesa tedesca, tradizionalmente restia a impegni militari permanenti oltre i propri confini, e che testimonia il cambio dianche rispetto all’asse franco-tedesco che ha dominato l’Europa negli ultimi vent’anni: Berlino non lascerà più il primato militare a Parigi in cambio della supremazia economica, persa con la recente crisi.La neonata 45ª Brigata Corazzata è stata attivata durante una cerimonia nei pressi di Vilnius, capitale lituana, dove è stato svelato il suo stemma e istituito un quartier generale temporaneo.