Lavezzi scherza: «Da quando non gioco più ho un bellissimo con De Laurentiis»

Ezequiel, ex attaccante del azzurro, tornato a Napoli per qualche giorno, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:«Per lo Scudetto io ci credo. Il Napoli l’ho visto bene, è una squadra che sta facendo bene. Non ha una rosa lunga, però comunque gioca solo il campionato, penso che abbia un grande allenatore e questo può far tenere fino alla fine. Non ho mai incontrato Conte, ma è uno tra i più grandi.Il miracolo possono farlo, Conte fisicamente li fa lavorare tantissimo. Per me è una realtà – ha aggiunto – ma per allenatore e giocatori che hanno. È vero che sono andati via due giocatori importantissimi, ma questi che ci sono hanno vinto, hanno esperienza per affrontare situazioni complesse. Ce la possono fare. Io ci credo».Parlando degli avversari nella lotta Scudetto e dei prossimi impegni,ha detto: «L’Inter ha una rosa molto importante e forte, però il Napoli ha solo il campionato.