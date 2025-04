Lettera43.it - Classifica Brand Finance: quali sono i marchi italiani di maggior valore

Nel corso dell’anno passato ilcomplessivo dei 100 principaliè cresciuto del 5 per cento, in linea con ildei 500 principalidel mondo e più velocemente di quelli tedeschi, cinesi e britannici. Lo evidenzia l’edizione 2025 del reportItaly 100: Gucci ha perso la corona di principaleo italiano per. Chi c’è adesso in testa alla? Generali, seguito da Ferrari.Generali conquista la vetta, tonfo di Gucci che scende al terzo postoGucci (Getty Images).Generali ha conquistato la vetta dellacon undi 15,2 miliardi di euro, davanti a Ferrari, in seconda posizione a 12,9 miliardi. La compagnia di assicurazioni e il Cavallinocresciuti rispettivamente di 41 e 31 punti percentuali. Tonfo invece per Gucci, che ha subito un calo del 27 per cento attestandosi al terzo posto con 10,2 miliardi di euro.