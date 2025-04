Ilgiorno.it - A lezione sulla scena del crimine: studenti e carabinieri “investigano” insieme

Lodi –al comando provinciale per “scoprire” le attività dei. Ancora una volta l’Arma è scesa in cattedra e questa volta non in una scuola, ma nella propria sede. Nel corso delle ultime tre settimane, 25del liceo Maffeo Vegio di Lodi hanno infatti avuto la possibilità di visitare gli spazi e le risorse (uffici, vetture di servizio e centrale operativa) del comando di Piazza Caduti di Nassiriya. Sono ragazzi delle classi quarta e quinta che quindi hanno avuto la possibilità di osservare, in prima persona, alcune attività svolte dai militari sul territorio, anche se in modalità simulata. Inclusi i rilievi di un incidente stradale con feriti, in unadi une nell’ambito di un’investigazione in ambito cyber. Tutte le attività sono state anche inquadrate dal relativo quadro normativo così da permettere aglidi amalgamare la parte teorica con quella pratica, oltre ad avere una dimostrazione delle procedure standardizzate per la gestione interna dei vari reparti.