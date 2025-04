Metropolitanmagazine.it - South of Midnight Recensione, miti e canzoni meravigliose: ma il gameplay?

Un viaggio di formazione mistico e pieno di magia, leggende, location e personaggi come non se ne vedono spesso nel panorama videoludico, animati con un “finto stop motion” e avvolti nella mitologia del “profondo sud” degli USA: questo èof, il nuovo gioco targato Xbox Studios (dopo Avowed, che abbiamo recensito al lancio!) e realizzato da Compulsion Games. Un’esperienza che ci ha colpiti e affondati in molti modi diversi, su questo non c’è dubbio, forte di una narrativa originale e di uno stile super identitario, per non parlare della colonna sonora. A più riprese, ci ha fatto pensare che sotto forma di serie TV o film animato sarebbe stato una hit assicurata, unendo le ottime cut-scene in un solo, lungo flusso. Purtroppo però, questo non è per forza un complimento, perché un video gioco non è fatto di sola narrazione, filmati e musiche di sottofondo: serve anche il “gioco”.