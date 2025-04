Gqitalia.it - John Wick 5 è la prova che Keanu Reeves è come noi: non sa resistere alle tentazioni

Molti dei personaggi interpretati dasono rimasti nel cuore e nella storia del cinema (l'intrepido Jack Traven di Speed, Neo di Matrix), maè la summa. Ex assassino e vedovo inconsolabile, il personaggio a cui hanno dato vita e lustro i suoi creatori Derek Kolstad e Chad Stahelski, insieme allo stesso, è pronto a tornare sul grande schermo.5 si farà, è ufficiale: lo ha annunciato Lionsgate durante il CinemaCon 2025 di Las Vegas, dove si è parlato di “qualcosa di veramente fenomenale e innovativo da raccontare”.Il franchise nato nel 2014 con la prima pellicola e proseguito con altri tre sequel più una serie televisiva (prequel/spin-off) dal titolo The Continental: Dal mondo di, si allarga ancora e questa non può che essere una bellissima notizia per tutti i fan.