Internews24.com - Bastoni racconta Inzaghi: «Come fosse uno di noi! Capisce le dinamiche del gruppo. In allenamento…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «uno di noi!ledel. In allenamento.» Le parole del difensore dell’InterOspite del podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, il difensore dell’Inter, Alessandro, ha parlato del rapporto con Simone- «? Èseil ventiseiesimo giocatore.carattere,inserito all’interno del, è uno di noi a tutti gli effetti. È stato calciatore etanto ledello spogliatoio. Nelle partitelle? No, non gioca perché non ce la fa. Solitamente l’undici che va in campo fa l’Inter e gli altri che non giocano fanno la squadra avversaria copiando il modulo. La tattica la fai in allenamento. Facciamo tante sedute video analizzando quello che facciamo noi e che fanno gli altri.