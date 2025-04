.com - La Russia torna alle Olimpiadi? Nuova presidente Cio apre. E Putin esulta

(Adnkronos) – La? Ladel Cio, Kirsty Coventry, nel suo discorso post elezione aveva lasciato intendere di essere contraria all’esclusione di qualsiasi Paese, anche quelli in guerra, dai Giochi. La posizione di Coventry, prima donna a capo del Comitato Olimpico Internazionale, aveva ridato speranza alla, ancora impegnata nel suo conflitto con l’Ucraina ed esclusa dultimedi Parigi, dove i suoi atleti, così come quelli bielorussi, hanno dovuto gareggiare senza bandiera. “Io sono contraria, in linea di principio, a qualsiasi esclusione”, ha detto Coventry, “vorrei però formare una tasck force che possa stabilire delle linee guida, che dovranno essere chiare ed eque per tutti, da utilizzare quando si dovrà decidere se permettere a Paesi coinvolti in guerre di partecipare o meno”.