Una sorpresa nella sorpresa

Prodotti iconici Masqmai Si parte da -12 giorni al Natale per iniziare a scartare i best-seller del brand, confezionati in una box dai toni pastello che apre le sue porte come se fosse una casa addobbata con eleganza per le feste. Un misto di sorprese full e mini-size che pensano alla bellezza della pelle, dei capelli, del corpo e al make-up. Dal Mini Purifying tea tree toner alla Brown Long lasting Eye Pencil, dal Vanilla honey Perfect Lip Gloss alle utilissime hair clip. Capelli in primo piano Davines propone 12 mini-size dei prodotti più amati del brand. All’interno della confezione in edizione limitata, realizzata con carta riciclata FSC al 100%, ogni tipo di capello troverà la sua anima gemella. Quest’anno in esclusiva, anche Dedy/Micellar water, struccante quotidiano delicato adatto a tutti i tipi di pelle.