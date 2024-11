Thesocialpost.it - Silvana trovata morta nel giardino della sua villetta: arrestato il figlio, ha confessato

Svolta nella indagini sulla morte diLa Rocca, la 73enne originaria di Saraceno (Cosenza)senza vita ieri sera nelsuaa Marina di Leporano (Taranto). Proprio in queste ore, infatti, il, Salvatore D'Ettori, di 46 anni, è stato rintracciato dai carabinieri e portato al comando provinciale per essere interrogato. L'uomo si sarebbe contraddetto sui suoi spostamenti e infine, incalzato dai carabinieri, come riporta l'Ansa, avrebbeil delitto.L'uomo avrebbe spiegato di aver accoltellato l'anziana madre dopo una lite e poi di essersi dato alla fuga. Ora sarà sottoposto a fermo, su disposizione del procuratore Eugenia Pontassuglia e del pm Salvatore Colella, con l'accusa di omicidio volontario.