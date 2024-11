Ilfoglio.it - Schlein presenta la sua costosa contromanovra, ma senza vere coperture

Ellyndo la sua, ha detto che la proposta del Pd si basa su cinque priorità: sanità pubblica, istruzione e ricerca, lavoro e salari, politiche industriali, diritti sociali e civili. “Sono cinque priorità, che stanno sulle dita di una mano”, ha detto. Il responsabile economico del partito, Antonio Misiani, ha detto che gli emendamenti del Pd rapno “un pacchetto credibile, realistico e mirato. Non è il libro dei sogni, ma sono proposte puntualmente coperte”. Non sarà un libro dei sogni, ma è un lungo elenco della spesa. E, a differenza di quanto sostenuto, lesono del tutto assenti o fumose. Bastano le dita di una mano, la stessa diper fare i conti. Il capitolo principale è la sanità. Il Pd propone 5,5 miliardi in più per il Fondo sanitario, principalmente per nuove assunzioni e aumento delle retribuzioni (2,4 miliardi).