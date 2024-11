Ilfattoquotidiano.it - Procreazione assistita, screening neonatali, celiachia, malattie rare: le nuove 3mila prestazioni che il servizio sanitario garantisce

Sono oltreledi specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica che dal 30 dicembre 2024 entreranno a far parte dei livelli essenziali di assistenza (Lea). Dopo oltre vent’anni di immobilismo, la lista delleche ilnazionale deve garantire alla popolazione, gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, è stata aggiornata. Il nuovo elenco di esami, visite e trattamenti mutuabili era atteso da quando, nel 2017, l’allora ministra della Salute Beatrice Lorenzin aveva varato il Dpcm che riformava i Lea. Ora – dopo oltre 7 anni e una serie infinita di proroghe che hanno costretto molti italiani a migin altre regioni o a rivolgersi alla sanità privata -, i nuovi nomenclatori tariffari entreranno in vigore per mezzo del Decreto Tariffe, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni dopo un ultimo confronto tra ministero dell’Economia, Salute e Regioni.