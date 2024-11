Tvzap.it - Pierina Paganelli, il video che potrebbe incastrare Louis: tre periti per analizzare la prova

Social. Il Gip di Rimini ha ufficializzato oggi, venerdì 15 novembre 2024, gli incarichi per condurre gli esperimenti probatori suiche, secondo la procura, rappresenterebbero prove chiave contro l’accusato dell’omicidio di.All’udienza erano presentiDassilva e Manuela Bianchi, che si sono incontrati per la prima volta dall’arresto del 34enne. La procedura sui filmati sarà cruciale per verificare la validità delle immagini come elemento determinante nell’inchiesta. ( dopo le foto)Leggi anche: Chiara Ferragni, bufera sulla letterina scritta al figlio Leone: cosa non sfuggeLeggi anche: Meteo, arriva il freddo polare (e non solo): cosa ci aspetta, ilcheDassilvaSaranno tre iincaricati di effettuare le analisi tecniche sulritenuto lachiave nel caso dell’omicidio di