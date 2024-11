Nations League Romania-Kosovo interrotta | il motivo

Leggi su Sportface.it

La partita ditraè statanel finale di gioco. I giocatori ospiti hanno abbandonato il campo, probabilmente per alcuni cori intonati dai tifosi sugli spalti. Secondo alcuni media in, la curva di tifosi romeni avrebbe intonato il coro ‘Serbia, Serbia’. Da qui la decisione dei calciatori di rientrare negli spogliatoi. Il risultato è fermo sullo 0-0.Già nel settembre 2023 si registrarono degli incidenti in campo, quando il settore di tifosi dellaespose uno striscione pro-Serbia.IN AGGIORNAMENTOhttps://twitter.com/Emishor/status/1857542899874902261/history: ilSportFace.