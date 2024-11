Anteprima24.it - Minaccia aggravata dall’uso di un’ascia: il tribunale respinge l’accusa e scagiona l’imputato

Tempo di lettura: < 1 minutoEra accusato di aver branditoperre un uomo, ma ildi Benevento lo ha prosciolto. Questa la decisione in merito al processo a carico di Pompeo D. D., 41 anni di Benevento, accusato didi.La vicenda ruotava attorno a un episodio in cui l’uomo avrebbe brandito l’ascia in un contesto considerato intimidatorio. Per questo, la Procura di Benevento aveva chiesto una condanna a due mesi di reclusione, puntando sull’aggravante legata all’uso dell’arma. Il giudice Fallarino ha accolto le argomentazioni dell’avvocato Antonio Leone, stabilendo che non vi fossero sufficienti elementi per configurare l’aggravante. La decisione delha dunque disatteso le richieste dele ha portato al conseguente proscioglimento del