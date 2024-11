Unlimitednews.it - La Spina “Le Pro Loco tengono unite le comunità e le rafforzano”

ROMA (ITALPRESS) – Il 16 e 17 novembre si riuniscono in assemblea, a Roma, le Proitaliane. “Abbiamo quasi 40 ospiti, ma soprattutto più di 1200 partecipanti, il tema fondamentale parte dalla nostra governance, ci sarà il rinnovo delle cariche e si tratteranno temi molto rilevanti sull’attività della nostra gestione: terzo settore, la questione dell’Iva, il turismo, le attività culturali. Un’occasione anche per presentare il nostro progetto che in questo momento sta impegnando tutti: il censimento del patrimonio culturale immateriale, il primo di questo tipo nel mondo”, spiega Antonio La, presidente nazionale dell’Unpli, Unione Nazionale Prod’Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy.sat/gsl/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo