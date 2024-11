Italia U21 Nunziata | Rammarico per il risultato ma grande prova

Leggi su Sportface.it

“Per ilfinale un po’ dic’è, anche se la partita è stata aperta. Noi per lunghi tratti siamo stati padroni del campo contro avversari che hanno tecnica e qualità, è stata una bella partita“. Sono queste le parole pronunciate ai microfoni di Raisport dal tecnico dell’Under 21na Carmine, che commenta la partita tra gli azzurri e la Francia, terminata per 2-2. “Peccato per il pareggio ma faccio i complimenti ai ragazzi perché abbiamo fatto unache ci dà fiducia per il prosieguo. Chiedevo ai ragazzi continuità, dobbiamo migliorare, lavorare, siamo un gruppo di qualità che vuole fare bene. Oggi ho cambiato un po’ perché volevo utilizzare queste partite per mettere in mostra alcuni giocatori e perchè ritengo giusto che queste gare possano dare una chance a chi gioca di meno”.