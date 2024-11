Ilrestodelcarlino.it - EasyJet atterra al ’Fellini’: "Voli da Londra e Basilea nel 2025". Si tratta già per portare altre rotte

Due, per cominciare. E sonoimportanti, quelle che porteràdala Rimini. Si parte da aprile con ida(aeroporto di Gatwick) e da. Il debutto il 16 aprile, consettimanali per tutta la stagione estiva al mercoledì e alla domenica. I biglietti verranno messi in vendita a partire dal 19 novembre. Dopo aver consolidato in questi anni il rapporto con la Ryanair, la società di gestione dell’aeroporto di Rimini riesce aper la prima volta un altro colosso europeo deilow cost. Non era maita quiprima, nemmeno ai tempi di Aeradria. Ieri alla presentazione dell’accordo, davanti a un centinaio di persone. Erano presenti, tra gli altri, i sindaci di Riccione, Misano, Cattolica e Bellaria, vari imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo del turismo.