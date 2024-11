Quifinanza.it - Alzheimer, quanto pesano i fattori socioeconomici sul rischio di ammalarsi

Leggi su Quifinanza.it

Memoria che si offusca. Affetti che si annullano. La mente che appare lontana, quasi irraggiungibile. Come se una nebbia impercettibile cancellasse i ricordi, ricoprendo silenziosamente il cervello. Sono tante le metafore che possono spiegareaccade alla persona che affronta la malattia di.Parlare di prevenzione è ovviamente difficile. Ma non si deve dimenticare, come ricordano le voci elencate nei potenzialidipubblicati recentemente dalla Lancet Commission, che occorre giocare d’anticipo. E non solo controllando l’eventuale diabete, l’ipertensione o altre cronicità che mettono ail benessere generale. Sarebbe importante anche coltivare interessi e cultura fin dalla scuola e proteggere vista ed udito, per ridurre ildi isolamento. Perché anche le condizioni sociali ed educative della persona possono avere un ruolo.