Dilei.it - Sanremo 2025, da Annalisa a Laura Pausini: i nomi delle possibili co-conduttrici

Leggi su Dilei.it

La corsa verso il Festival diè iniziata. Un’edizione attesissima anche per via della nuova conduzione, quest’anno tenuta da Carlo Conti, di cui moltissimi dettagli sono ancora segreti.Tra, ospiti internazionali eBig, uno dei temi più chiacchierati è sicuramente quelloco-che accompagneranno Conti nel corsoserate della kermesse. Nulla è ancora certo, ma alcune indiscrezioni danno per prescelte artiste come.“”,possibile co-conduttriceAperto ufficialmente il concorsoGiovani che permetterà di scegliere le Nuove Proposte, il Festival diappare sempre più vicino. L’attesa è attentissima e Stampa e fan più accaniti continuano a ipotizzare idei Big che potrebbero portare un brano in gara durante alla kermesse.