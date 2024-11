Cityrumors.it - Ryanair rimborserà: critiche per la mancanza di sanzioni

1,5 milioni di euro ai consumatori che hanno subito costi extra per il check-in in aeroporto.È questo l’esito dell’istruttoria avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nei confronti della compagnia aerea per presunta pratica commerciale scorretta. L’AGCM ha rilevato che le indicazioni disulle condizioni di check-in online erano insufficienti, penalizzando i consumatori che hanno pagato 55 euro per effettuare il check-in in aeroporto.La compagnia è colpevole Cityrumors.it foto ANSAQuesta decisione riflette la crescente attenzione verso la trasparenza nelle pratiche commerciali, specialmente in un settore delicato come quello del trasporto aereo. Anche se non ci sono, la vicendapotrebbe avere un impatto positivo per i consumatori, incoraggiando le compagnie ad adottare politiche più chiare e trasparenti per evitare conflitti simili in futuro.