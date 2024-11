Quotidiano.net - Regionali, ma dal valore nazionale. Test in Emilia-Romagna e Umbria: i partiti si giocano la credibilità

Roma, 14 novembre 2024 – Le ultime due tornate delledi autunno sono alle porte. Dopo la vittoria in Liguria, il centrodestra spera di mettere in cassaforte anche la doppietta in, mentre è più incerta la sfida indove l’alluvione, entrata prepotentemente nel dibattito elettorale, oggi fa sperare la maggioranza nel “ribaltone”, come già l’ha definito qualcuno. Ma è comunque una sfida in salita. Anche perché, nelle ultime ore, a farla da padrone nel dibattito sono state le misure previste nella nuova manovra, considerata dalle opposizioni “recessiva e senza investimenti”, proprio quelli che – invece – attendono glino-romagnoli per ripartire. Frascatore Sull’, nel fu fortino rosso, continua invece lo scontro, dagli esiti incerti, della leghista Donatella Tesei contro la “campolarghista“ Stefania Proietti, sostenuta da tutto il centrosinistra, renziani compresi.