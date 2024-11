Pasticcieri e pasticcerie la mappa del Gambero Rosso | Campania sul podio Ecco le eccellenze della regione

Leggi su Ildenaro.it

E’ stata presentata oggi la 14° edizioneguida Pasticceri &di, per il terzo anno realizzata in collaborazione con Club Kavè. La guida fotografa un settore in pieno fermento. Il dolce, protagonista sulle tavole delle feste e delle occasioni, oppure piccola coccola, è compagno immancabile dei momenti speciali. Deve appagare vista e palato, allettare, meravigliare. Viviamo in un mondo profondamente interconnesso, nel quale le tendenze – non importa da dove arrivino – viaggiano veloci e dettano il palinsesto sui banconi. Il 2024 è stato l’anno del dilagare di maritozzi, croissant cubici, piramidali, rolls e affini: li abbiamo visti protagonisti in tutte le vetrine, dalla grande città alla provincia, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna. È l’evoluzionepasticceria – come gli altri ramiristorazione – soggetta al rincorrersi dei trend, ma sensibile forse più degli altri a questi cambiamenti.