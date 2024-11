Gaeta.it - Milano, rapina in pieno giorno: 19enne derubato alla pensilina dell’autobus

Facebook WhatsAppTwitter Nel quartiere di Quarto Oggiaro, la sicurezza dei cittadini è stata messaprova martedì 12 novembre, quando un ragazzo di appena 19 anni è stato vittima di unamentre attendeva l’autobus nel tardo pomeriggio. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni riguardosicurezza nella zona e ha spinto le autorità ad intensificare i controlli per prevenire simili atti criminosi.L’incidente nel quartiere di Quarto OggiaroIl ragazzo si trovava in attesaintorno alle 17, nei pressi della, quando è stato avvicinato da un gruppo di individui. Secondo quanto riportato dal giovane, itori, descritti come aventi tratti somatici nordafricani, hanno agito rapidamente strappandogli la collanina d’oro dal collo. Dopo il colpo, gli autori dellasono fuggiti, facendo perdere le tracce.