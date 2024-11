Larimar Annaloro, picchiato il giovane al centro della lite con la compagna di scuola. L'ombra dei video intimi sulla 15enne

Leggi su Open.online

C’è ancora molto da chiariremorte diche una settimana fa è stata trovata impiccata nel giardino di casa a Piazza Armerina. Il ragazzo aldi unatra lae unadi, è stato aggredito sabato scorso da un gruppo di coetanei. A parlarne è Repubblica che spiega come il coetaneo sarebbe stato preso a schiaffi perché presunto autore di unsull’adolescente. Immagini che potrebbero essere state, secondo gli inquirenti, alla basescelta didi togliersi la vita.Si continua a indagare per istigazione al suicidioPer ora la procura dei minori di Caltanissetta, alla luce dell’autopsia effettuata ieri sul corpo, in cui non sono emersi segni di violenza, continua a privilegiare la pista del suicidio, anche se il fascicolo aperto rimane comunque per istigazione al suicidio.