Israele vuole tregua in Libano a gennaio | regalo a Trump Gaza l’accusa dell’Onu | Tel Aviv blocca aiuti umanitari

Roma, 14 novembre 2024 – Un “” per Donald: il governo israeliano starebbe lavorando per unainche avrebbe inizio a, a ridosso dell’insediamento del tycoon. A riferirlo, e a definirlo proprio come un assist al presidente repubblicano, sarebbe stato un funzionario di Tel. E’ intanto ancora emergenzanella Striscia di: l’Onu accusadi aver nuovamenteto “sei tentativi di consegna nelle aree assediate a nord”. “Tre missioni – specificano le Nazioni unite – prevedevano la consegna di acqua e cibo” nonché di medicinali. Pioggia di accuse anche da Human Rights Watch, che addita il governo di Teldi “crimini di guerra”, in particolare per “il trasferimento forzato” della popolazione della Striscia, che rappresenterebbe un tentativo di “pulizia etnica”.