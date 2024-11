Oasport.it - Curling, Europei Maschili Lohja 2024. L’Italia riuscirà a spezzare la “Maledizione della Semifinale”?

Leggi su Oasport.it

Da sabato 16 a sabato 23 novembre, la città finlandese di(situata a una cinquantina di km dal centrocapitale Helsinki), sarà teatroquarantanovesima edizione dei Campionatidi. In campo maschile,parte come una delle favoritevigilia.La squadra composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella ha raggiunto il vertice assolutodisciplina, dimostrandosi team in grado di vincere i tornei dello Slam, chiamati in questo modo proprio perché – come nel tennis – vi partecipano tutti i migliori. Non per caso, gli azzurri nel recente passato hanno saputo issarsi al numero 1 del ranking mondiale.Manca ancora la consacrazione nelle manifestazioni con medaglie in palio, siano esse iridate o continentali. In particolare, vige la “”, poiché la compagine tricolore non è mai riuscita a superarla fra Mondiali ed