Casa, Iannone (FdI): "De Luca fa sempre lo scaricabarile sul governo"

Tempo di lettura: 2 minuti“Vincenzo Degoverna la Campania da dieci anni ed anche in materia urbanistica non ha fatto assolutamente nulla. Abbiamo un PUT che risale al 1987. Oggi gioca a fare lo. Ciò che poteva fare il presidente Dee non ha fatto: 1) non ha promosso né approvato modifiche significative alla Legge Regionale n. 35/87, nonostante avesse sul tavolo proposte serie di modifica, condivise peraltro da molti comuni, di cui una inizialmente approvata all’unanimità dalla commissione urbanistica regionale, ma poi inspiegabilmente insabbiata; 2) non ha mai promosso o compulsato i suoi Governi nazionali alcuna proposta di modifica del cd. Terzo Condono (L.326/03) per la riapertura termini e/o per la effettiva applicabilità nei nostri territori (come per i precedenti condoni), nonostante la sua stessa parte politica commise nel 2004 il pasticcio della Legge regionale di recepimento n.