Cambiamenti, assenze, ritorni e volti nuovi. Così il nuoto italiano riparte da Riccione

Cinque medaglie olimpiche dopo, ilda. Da oggi a sabato 16 novembre (finali in diretta tv su Rai Sport dalle 18) si terranno gli Assoluti invernali in vasca corta qualificanti per i Mondiali di Budapest dal 10 al 15 dicembre. Già sicuri del posto Thomas Ceccon, Gregorio Paltrinieri (che però non ci andranno), Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Alberto Razzetti, Luca De Tullio, Benedetta Pilato e Simona Quadarella. “A me piace la politica dei piccoli passi”, dice il direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini, “e ritengo fondamentale dare fiducia ai giovani e ai loro tecnici perché questi atleti sono la base per poter lavorare in vista del nuovo quadriennio olimpico”. La vigilia di questi Assoluti è stata movimentata dalla notizia riportata mercoledì mattina dalla Gazzetta dello Sport: a partire da gennaio, il campione olimpico dei 100 rana Nicolò Martinenghi lascerà il suo storico allenatore Marco Pedoja e si trasferirà da Matteo Giunta al centro federale di Verona.