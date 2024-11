Gaeta.it - Belen, ecco come era: spunta il video a 20 anni, bellissima

Leggi su Gaeta.it

Rodriguez è una show girl di successo, sono passati più di quasi 20da quando la show girl argentina ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo in Italia, diventando un po’ alla volta molto famosa. Le immagini di 20sono sorprendenti, era chiaramente già.Il percorso della Rodriguez è noto a tutti, dalle passerelle di moda in cui ha iniziato quando dall’Argentina è arrivata in Italia, è approdata in televisione. Piccole comparse e qualche ruolo marginale, finché il lancio vero e proprio non glielo ha dato la partecipazione all’Isola dei Famosi. Il reality all’ora era sulla Rai e lo conduceva Simona Ventura, è stato senz’altro quello il vero e proprio trampolino di lancio della Rodriguez.Com’era20fa, le immagini della show girlnegliè molto cambiata, c’è chi la critica perché avrebbe fatto ricorso a diversi ritocchi estetici, ma non si può dire che non sia unadonna.