Sorride Montemurlo, Valbisenzio battuta

Gioie e dolori per le nostre formazioni impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1.laBasket, che supera di misura in trasferta (72-70) la Shoemakers Monsummano e sale al secondo posto in classifica nel girone A con 10 punti, insieme con Basket Calcinaia e Basket Sei Rose, dietro la capolista Cestistica Audace Pescia. Partita molto complicata per i biancorossi, che nel primo quarto giocano poco e chiudono sotto di 8 punti al primo intervallo (20-12). Nel secondo perido la gara si fa più equilibrata e si arriva all’intervallo lungo sul 34-34. Al rientro in campo dagli spogliatoi i montemurlesi riescono a trovare la giusta continuità in attacco e allungano, guadagnando 8 punti di vantaggio al terzo riposo (46-58). Nell’ultimo quarto Monsummano tenta di rientrare in partita e il finale è giocato punto a punto, ma i due tentativi finali, uno per parte, in extremis premiano i biancorossi.