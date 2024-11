Iltempo.it - L'annuncio di Zinzi (Lega): “Stanzia 60 milioni contro il dissesto idrogeologico in Campania”

Leggi su Iltempo.it

Il deputato campano dellae coordinatore regionale del partito Gianpieroha fornito un aggiornamento sui fonditi dal governo per la regione: “Il governo ha previsto per laun finanziamento di 60di euro che serviranno a mettere a terra interventi urgenti e fondamentali per far fronte al. La nostra è tra le regioni più esposte a rischi e queste risorse in arrivo sono la risposta giusta per mettere in sicurezza un territorio fragile e le sue comunità. In particolare, 30di euro serviranno per il ripristino idraulico dei bacini del Volturno e del Sele. In provincia di Caserta 2,5saranno utilizzati per il centro storico di Caiazzo, 7,5per la sistemazione idraulica del centro abitato di Alvignano e 1,9di euro per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle centrali idrovore consortili a Castel Volturno.