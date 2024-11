Ultimouomo.com - E se l'attaccante dell'Italia del futuro fosse Moise Kean?

Come ci si deve sentire a giocare in attacco e a non riuscire a fare gol in partite ufficiali per più di un anno? Come ci si deve sentire ad essere uno degli attaccanti più dotatia propria generazione e ritrovarsi, a 23 anni, a un puntoa propria carriera in cui c’è persino chi pensa che possa essere già finito, che tutto quello che dovevi far vedere, beh, lo hai già fatto vedere, ed era anche poca cosa? Come ci si deve sentire, a 23 anni, a non segnare per un anno e quattro mesi e poi, quasi all’improvviso, ricominciare a fare gol come sela cosa più facile del mondo? Ritrovarsi, dopo tre mesia nuova stagione, con 11 gol segnati tra campionato e coppa, di cui addirittura 6 nelle ultime tre giornate di Serie A?nelle ultime tre settimane ha segnato una doppietta (contro la Roma), un gol vittoria (contro il Torino) e una tripletta (contro il Verona) nelle ultime tre settimane.