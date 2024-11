Game-experience.it - Stellar Blade, Shift Up ha annunciato il periodo di uscita della versione PC

Up ha rivelato cheverrà rilasciato su PC nel corso del 2025, con lo studio coreano che ha aggiunto di voler aprire uno studio a Los Angeles per creare delle serie animate dedicate ai propri giochi.Come riportato da Eurogamer.net, lo studio ha condiviso queste importanti novità in occasionenuova conferenza dedicata ai risultati finanziari del secondo trimestre del 2024, conclusosi il 30 Settembre, dove sono stati condivisi dei risultati finanziari decisamente solidi, trainati da un forte aumento dei ricavi netti e degli utili operativi.Proprio in tal sensoUp ha affermato che a realizzare le gran parti delle entrate è stato Goddess of Victory: Nikke, uno dei giochi per dispositivi mobili più popolari in Corea del Sud sin dal suo lancio avvenuto nel corso del 2022.