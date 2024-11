Sport.quotidiano.net - Saliscendi Milan. Madrid già lontana. Theo il nuovo caso

La maledizione della sosta. In principio, l’Olimpico: dalla panchina alcooling break. Poi, il Franchi: nel giorno del compleanno e del possibile sorpasso a Maldini per il numero di reti in rossonero,Hernandez causa un rigore, ne “scippa“ uno a Pulisic, lo sbaglia e viene espulso a fine gara per proteste. L’ultima puntata a Cagliari: ancora capitano, ancora protagonista in negativo. Così come la classifica, al netto del recupero di Bologna: -7 dalla Champions, -8 dal primo posto. Troppo poco: dunque, pur dopo il trionfo a Benabeu, altra sosta di riflessioni. Soprattutto sulla difesa. Soprattutto suHernandez. Sul tavolo, infatti, resta sempre da rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026, con ingaggio attuale da 4,5 milioni a stagione. Intanto Fonseca potrebbe tentare il “panchinamento“ che ha dato frutti con Leao: "Va tutelato, è un patrimonio della squadra, ma anche lui deve fare di più proprio per la squadra.