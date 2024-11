Formiche.net - Ricordando Vittorio De Sica, il regista che fece piangere Chaplin

Chi non ricorda l’incipit di Uomini che mascalzoni (1932, Mario Camerini) con un quasi esordiente, nel cinema, “attor giovane”, taleDe? Eccolo in bicicletta, davanti ad un’edicola fasciata di copertine di riviste di spettacolo e moda, mentre le guarda interessato, rapito. Ora giunge una giovane cliente, Mariuccia (la riservata Mya Franca), con tanto di cappellino fine anni Venti, dai modi delicati: egli ne rimane incantato. Cupido le fa cadere sull’asfalto la moneta ricevuta per resto dal giornalaio. Il giovane, sapremo che si chiama Bruno, rapidamente la raccoglie e la porge alla ragazza. Arriva, delicato, soffice e un tantino imbarazzato il “Grazie” di Mariuccia: la folgorazione del giovane è completa!Inizia a seguirla con la bici, “inseguendo” il tram su cui la ragazza è salita.