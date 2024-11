Iodonna.it - Michele Cinque racconta una quotidianità di coerenza e coraggio, schiacciata tra i tempi dell'industria e quelli della natura

Nel “selvaggio west italiano”, sui Montia Tolfa, alle porte di Roma, la sfida di una famiglia di moderni cowboys per allevare il bestiame in modo ecosostenibile. In Cose che accadono sulla terra, vincitore del Festival dei Popoli 2024, il registaunaditra i, nell’era del cambiamento climatico. Prodotto e distribuito da Lazy Film, il film è in tour nelle sale cinematografiche italiane. Parigi, polli gonfiabili giganti contro gli allevamenti intensivi X Leggi anche › Carne coltivata, grani antichi, nuove tecnologie: il futuro del cibo secondo Sharon Cittone Cose che accadono sulla terra, la trama del documentarioFrancesca e Giulio sono una coppia di allevatori che, sull’Antiappennino Laziale, a 50 infiniti chilometri dal Grande Raccordo Anulare, capiscono che la sopravvivenza dei loro animali ea loro impresa è strettamente legata alla salute del suolo.