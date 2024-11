Oasport.it - Medvedev-De Minaur oggi, ATP Finals 2024: orario, tv, canale, streaming

Terza giornata delle ATPe torna protagonista il girone Ilie Nastase, per intenderci quello di Jannik Sinner che chiuderà i conti della giornata con Taylor Fritz. Invece nel pomeriggio ci sarà lo scontro tra i due delusi della prima giornata, Daniiled Alex de. Entrambi sconfitti nella prima giornata, ma in maniere differenti. Per l’australiano un ko contro Sinner era pienamente preventivabile, tanto da aver vinto in carriera soltanto un set in otto confronti contro l’attuale numero 1 del mondo. Il russo è invece apparso palesemente scarico, tanto da sfogare la sua frustrazione nel secondo set con Fritz e quasi auspicando una chiusura rapida della stagione.Una partita che Sinner potrebbe guardare con attenzione. In caso di successo del tennista oceanico, all’azzurro basterebbe battere Taylor Fritz per essere sicuro del passaggio in semifinale con un turno di anticipo e mettendo così in cassaforte anche il primato nel proprio girone.