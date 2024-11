Oasport.it - LIVE Sinner-Fritz 6-4, 2-1, ATP Finals 2024 in DIRETTA: l’americano si gioca il tutto per tutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 E invece lo è. Seconda al corpo, risposta in rete.40-0 Ace al centro. Sembra un game interlocutorio, ma conmai darlo per scontato.30-0 Servizio, diritto e smash del.15-0 Servizio e diritto lungolinea di.2-1sparacchia via un altro diritto. D’altronde stando un tennis molto rischioso, fuori ritmo.40-15 Servizio e diritto del n.1.30-15 Rovescio profondo di, in rete il diritto del n.5 del mondo.15-15deve remare in difesa, stavolta il passante di rovescio incrociato finisce in rete. Ma sta lasciando troppo l’iniziativa al.15-0si difende sulla bordata di diritto di, poi lo infila con un perfetto passante di rovescio lungolinea.1-1comanda da fondo, poi mette sul nastro il diritto lungolinea.