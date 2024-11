Ultimouomo.com - I surreali 14 mesi di Roberto Mancini in Arabia Saudita

“Vado via per una scelta personale”, aveva scrittosu Instagram per giustificare la sua decisione di accettare la proposta dell'di sedersi sulla sua panchina come nuovo commissario tecnico. Era il 27 agosto 2023 e la cosiddetta luna di miele con il pubblico italiano era già finita da un pezzo. Di lì a poco Maurizio Crozza avrebbe preparato preparava la sua ennesima maschera che traduceva il sentimento nazional-popolare: il tecnico si faceva infilare dollari in tasca da due sceicchi in piena conferenza stampa.Fin da quando era giocatore,ha avuto un rapporto difficile con il pubblico italiano, fatto di alti scintillanti ma anche di bassi molto profondi, in cui si andava a scontrare con i suoi spigoli caratteriali. Personalmente ho un ricordo molto specifico di questo suo aspetto.