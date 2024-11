Movieplayer.it - Humphrey Bogart aveva paura di innamorarsi di Lauren Bacall: "Non sono mai stato felice prima di incontrarla"

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Un'anticipazione del documentario: Life Comes in Flashes racconta l'inizio dell'epico matrimonio trae laha fatto un salto nel buio iniziando una relazione con la co-star. I due leggendari attorial centro del documentario ": Life Comes in Flashes", che uscirà nelle sale il 15 novembre. Il figlio della coppia, Stephen, ha lavorato a stretto contatto con l'amministratore delegato dellaEstate, Robbert de Klerk, e con la regista di "Life Comes in Flashes", Kathryn Ferguson, che in precedenzadiretto il documentario su Sinéad O'Connor "Nothing Compares", per creare un'ode al matrimonio dicon la. Casablanca, che fine ha fatto il sequel mai .