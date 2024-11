Anteprima24.it - FOTO/ Paura al centro commerciale ‘I Sanniti’: incendio nel bagno, scatta l’evacuazione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoAttimi di panico nel pomeriggio al‘Idi Benevento, quando è stato dato l’allarme per undivampato nelclienti. Secondo quanto emerso, qualcuno avrebbe dato fuoco a un rotolo di carta igienica, attivando il sistema ante riempiendo l’area di fumo. L’ha causato danni alla parete del, annerendo una porzione significativa del muro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, mentre tutti i clienti e i dipendenti sono stati fatti evacuare per precauzione. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, e ora si indaga per chiarire la dinamica dell’accaduto. L'articoloal‘Inelproviene da Anteprima24.