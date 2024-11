Ilnapolista.it - Di Marzio: «Buongiorno dal vivo è impressionante. Potrà valere 80 milioni»

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Gianluca Di, esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Tmw a margine del premio ‘La Clessidra‘ ad Anghiari, in provincia di Arezzo, commentando: «Vincere qualcosa rappresenta sempre un’emozione. La clessidra tra l’altro è un emoticon che uso spesso sui social per una trattativa che sta per chiudersi. Speriamo sia benaugurante!».Di: «, che colpo per il Napoli. Visto dal»Tra i tanti temi affrontati, Diha parlato del miglior mercato estivo, dichiarando che Fiorentina e Lazio sono quelle che stanno dando risposte sorprendenti rispetto alle previsioni: «Mi aspettavo meno la Lazio a un livello così alto: hanno vissuto un’estate turbolenta con l’addio di Tudor e l’arrivo di Baroni che era accreditato da pochi su quel livello. C’è stata una rivoluzione e sono arrivati tanti giocatori di non primissima fascia che però sono stati valorizzati.