Gaeta.it - Cerveteri Women: Un pareggio che rilancia le ambizioni nel campionato di calcio femminile

ha iniziato ilcon una nota positiva, occupando attualmente una posizione momentanea nella zona play-off. La squadra ha vissuto un'importante trasferta a Latina, riportando a casa unfondamentale che può dare slancio alla stagione. A segnare per le etrusche è stata Michela Mastropietro, la punta di diamante che continua a dimostrare il suo valore. Un avvio incoraggiante perLa squadra didisi sta dimostrando un team solido e determinato nelle prime partite di. Con cinque punti guadagnati in altrettanti incontri, le etrusche si trovano ora in una posizione favorevole che apre a diverse prospettive. Nel recente match contro il Latina, la formazione è riuscita a recuperare un gol di svantaggio grazie all'intervento decisivo di Michela Mastropietro, la quale sta confermando il proprio stato di forma, fondamentale per ledel gruppo.