Liberoquotidiano.it - Trump e Putin, la prima telefonata: "To do un consiglio". Guerra in Europa, cosa sta succedendo

Il primo contato diretto, via telefono, tra Donalde Vladimirdopo l'election day del 5 novembre sarebbe avvenuto giovedì. La notizia, riportata dal Washington Post, è rimbalzata ieri in tutto il mondo ma al momento non ha avuto conferma dagli staff dei diretti interessati. Durante la chiamata, cheha effettuato dal suo quartier generale in Florida, il neoeletto inquilino della Casa Bianca "ha consigliato al presidente russo di non inasprire lain Ucraina e gli ha ricordato la considerevole presenza militare di Washington in", scrive WP, basandosi su fonti vicine al tycoon che però hanno chiesto di restare anonime. I due, inoltre, "hanno discusso dell'obiettivo della pace nel continente europeo eha espresso interesse a proseguire le conversazioni per discutere 'della rapida risoluzione dellain Ucraina'".